CASERTA – E’ stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d’Intesa sulla Terra dei Fuochi, quello che il governo definisce un “piano di azione contro i roghi nella Terra dei Fuochi” che dimostra la “particolare sensibilità e determinazione del governo nel contrastare il fenomeno delle discariche abusive e degli incendi dolosi. Abbiamo un obiettivo ben preciso tutelare la salute delle popolazione della Terra dei Fuochi”, ha detto il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa, iniziata però solo con Luigi Di Maio, e senza l’altro vicepremier, Matteo Salvini.

Una nota del Viminale ha fatto sapere che il leader della Lega era assente perché è dovuto rientrare a Roma per un “impegno non rimandabile”: il vicepremier sarà “l’unico rappresentante del governo” a partecipare “alla cena di gala al Quirinale, con tanto di smoking” in onore dell‘emiro del Qatar. “Non poteva mancare” dicono ancora dalla Lega.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev