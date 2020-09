Roberto Ceccardi, il Mago Idi, contesta le Sardine per la figlia Susanna Ceccardi

Roberto Ceccardi, il ‘Magi Idi’, padre della candidata della Lega in Toscana Susanna Ceccardi, alla manifestazione delle Sardine

Roberto Ceccardi si è presentato con un cartello elettorale con la foto della figlia “Vota Ceccardi” mentre Mattia Santori, leader delle Sardine, parlava sul palco della manifestazione a Cascina (Pisa), paese originario proprio della candidata della Lega alle regionali, Susanna Cecardi.

‘La Toscana non si lega – AperiCeccardi – Le bufale di Susanna’ il titolo dell’iniziativa delle Sardine promossa nella frazione di Sant’Anna.

“Domani a Cascina diremo che non bisogna regalare una carriera politica a una persona come Susanna Ceccardi, perché altrimenti ci troveremo sempre persone come Susanna Ceccardi”, aveva detto Santori alla vigilia della manifestazione.

Il passato da cartomante del padre di Susanna Ceccardi

Il padre della europarlamentare leghista, Roberto Ceccardi, è arrivato in piazza proprio mentre parlava Mattia Santori, mostrando il cartello e urlando a sostegno della figlia: “Cascina è della Lega”. L’uomo è stato poi allontanato dalle forze dell’ordine.

L’uomo è piuttosto conosciuto a Cascina perché, come ha scritto Il Tirreno, esperto cartomanzia. Per molti anni è stato noto come Il Mago Idi.

Secondo alcune voci riportate dal quotidiano toscano, aveva anche previsto la ascesa politica della figlia, che ha sempre appoggiata con entusiasmo. (Fonti: Ansa, YouTube)