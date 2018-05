NAPOLI – Non fa alcun riferimento alla vicenda della colf in nero, ma Yvonne De Rosa, la compagna del presidente della Camera Roberto Fico cita il Cirano di Francesco Guccini e su Facebook scrive: “Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti”.

In tanti sui social hanno legato questa frase alla vicenda raccontata da Le Iene secondo la quale a casa sua lavorerebbe una colf non regolarmente retribuita. La De Rosa, prima di riportare Guccini ha scritto anche questo: “Dedico la grandezza a voi attori di questa commedia”.

Non ci sta Roberto Fico a passare per datore di lavoro in nero. Per questo il Presidente della Camera sta valutando l’ipotesi di querelare la trasmissione Le Iene, dopo il servizio che lo accusa di avere assunto una colf in nero a casa della sua compagna Yvonne a Napoli.

A darne notizia è il suo avvocato, Annalisa Stile, che in una nota diffusa mercoledì sera fa sapere: “Stiamo valutando di sporgere querela per diffamazione nei confronti della trasmissione Le Iene che insinua il dubbio (per loro certezza, per come è stato montato il pezzo e per i commenti che accompagnano il servizio) che il presidente Roberto Fico abbia assunto a nero una colf/baby sitter nella casa napoletana della signora Yvonne. Stesse considerazioni valgono per tutti i quotidiani che hanno indicato il presidente Fico quale datore di lavoro della signora Imma”.