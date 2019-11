ROMA – “Balotelli non è italiano, basta vedere da dove viene”. Roberto Fiore, segretario di Forza Nuova a La Zanzara su Radio 24 parla del caso dei cori razzisti contro Balotelli e del capo ultras del Verona Castellini: “Castellini è un nostro dirigente e lo confermo. Quello che ha detto su Balotelli che non è pienamente italiano lo condivido, ma si potrebbe dire anche dei miei figli che ho avuto da una spagnola e sono nati in Inghilterra. Anche loro non sono pienamente italiani. Castellini non ha detto nulla di sbagliato, è stata una trappola per Forza Nuova. Tutto quello che sta succedendo è frutto della polizia del pensiero, come la commissione Segre”.

“Il tema del razzismo contro Balotelli – prosegue – è tutto inventato. In Italia non c’è odio razziale e noi non abbiamo nostri militanti condannati per razzismo in via definitiva. Castellini è confermato come dirigente di Forza Nuova. Balotelli italiano? Non del tutto, basta vedere da dove viene, non è stato adottato a zero anni ma più in là. E’ difficile dire che Balotelli sia rimasto scandalizzato da quello che ha sentito, era uno che ha fatto l’ululato, due, tre, ma sono cose calcistiche”. (Fonte La Zanzara).