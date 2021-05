Roberto Formigoni, condannato per corruzione torna a prendere il vitalizio del Senato

L’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, condannato in via definitiva per corruzione, torna a prendere il vitalizio del Senato. Il consiglio di garanzia del Senato ha confermato la sentenza di primo grado che ha restituito i vitalizi all’ex governatore condannato in via definitiva per corruzione: su cinque componenti, hanno votato a favore due leghisti e uno di Forza Italia. Contrari Pd e FdI. Con questa decisione di fatto viene cancellata la delibera con cui Pietro Grasso, nel 2016, aveva eliminato il privilegio del vitalizio per i senatori condannati a pene detentive superiori ai due anni di carcere.

Formigoni e il vitalizio al Senato, perché gliel’avevano tolto

La decisione è passata per tre voti a due. Hanno votato per il ripristino dell’assegno il berlusconiano Luigi Vitali, che è presidente della commissione, e i leghisti Pasquale Sepe e Ugo Grassi (ex M5s). Contrari Alberto Balboni di Fratelli d’Italia e Valeria Valente del Pd. Formigoni che il 21 febbraio del 2019 è stato condannato in via definitiva a cinque anni e dieci mesi per corruzione. La delibera Grasso prevedeva l’eliminazione dei vitalizi per i condannati a pene detentive superiori ai due anni di carcere.

Il vitalizio come reddito di cittadinanza: perché gliel’hanno ridato

Però poi arriva il ricorso. La commissione presieduta da Giacomo Caliendo (pure lui di Forza Italia) aveva paragonato il caso di Formigoni a quello dei percettori del reddito di cittadinanza. Seguendo questa logica chi prende il reddito o la pensione di cittadinanza perde il beneficio solo in caso di condanne per mafia e terrorismo, o se è latitante. Non il caso di Formigoni, quindi vitalizio da ridare all’ex governatore.

“Non conoscono vergogna”, è il commento dei 5 Stelle: “Il condannato per corruzione Formigoni riprende il vitalizio, e con lui gli altri ex senatori riconosciuti colpevoli di gravi reati. Dal Senato arriva un nuovo schiaffo ai cittadini italiani: la Lega e Forza Italia se ne assumono la responsabilità di fronte al Paese”.