Roberto Garofali chi è, moglie, carriera, del magistrato sottosegretario del Governo Draghi

Blitz dice

Fognini Fabio in Australia a giocar tennis e a vincere l’ennesimo trofeo del facciamoci riconoscere all’estero come cafoni vanesi. Salvatore Caruso spalla involontaria, Fognini ha sfornato culi, coglioni et similia come cifra del suo pubblico show. Perché? Papà Fulvio dice: carattere difficile e sciacalli chi lo critica. Ecco la traccia.