MILANO – “Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura, verrebbe messo in campo un profilo già comunemente individuato”. Lo si legge nel comunicato congiunto del vertice del centrodestra ad Arcore.

E’ questa la notizia più importante uscita fuori dal vertice a cui hanno partecipato le tre gambe dell’alleanza di centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, che ha oscurato quella altrettanto importante dell’abolizione della Legge Fornero ( in caso di vittoria), legge da sempre osteggiata da Matteo Salvini e votata a suo tempo anche da Forza Italia.

Tra le ipotesi più credibili della scelta di Maroni, quella di tornare a fare politica a Roma. Scrive il Corriere della Sera: