ROMA – “Già mi è saltato Ferragosto” (per il crollo del Ponte Morandi a Genova). Spunta un altro audio di Rocco Casalino, il portavoce M5s di Palazzo Chigi, a poco più di una settimana dalla diffusione di quello in cui minacciava di “fare fuori” i tecnici del ministero dell’Economia. Audio di cui dà notizia Laura Cesaretti de Il Giornale. Questa volta, a differenza di allora, nessuno ha pubblicato l’audio originale, per cui ci basiamo su quello che riporta la cronista del Giornale.

Questa volta, racconta Laura Cesaretti, il messaggio vocale (sempre WhatsApp) è stato registrato poco dopo il crollo del Ponte Morandi: “È il 17 agosto, Ponte Morandi è crollato da tre giorni, si contano ancora i morti e per l’indomani sono previsti i funerali di Stato di alcune delle vittime. Il telefono di Casalino è comprensibilmente bollente”.

E in quelle ore concitate Rocco Casalino, parlando su WhatsApp con i giornalisti, a un certo punto avrebbe sbottato:

“Basta – questo il virgolettato riportato da Laura Cesaretti – non mi stressate la vita. Io pure ho diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo. Mi chiamate come i pazzi, cioè, datevi una calmata”.

Ora, scrive la giornalista del Giornale, “non sapremmo dire per San Rocco e Santo Cristo, se però Ferragosto gli è saltato non è stato per colpa dei giornalisti rompiscatole, ma perché a Genova ci son state più di 40 vittime sotto Ponte Morandi, e il governo Conte – volente o nolente – se ne è dovuto occupare”.

A questo link si può ascoltare l’audio.