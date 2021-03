Rocco Casalino: “Nel Pd ci sono alcuni elementi che sono cancri da estirpare”, poi è costretto a scusarsi

“Nel Pd ci sono alcuni elementi che sono cancri da estirpare“, una frase detta da Rocco Casalino che ha scatenato tantissime polemiche. Ospite di Oggi è un altro giorno, Rocco Casalino ha detto: “Nel Pd io ho capito una cosa: ci sono alcune persone che sono straordinarie. Noi del Movimento abbiamo anche attaccato il Pd, che forse merita di essere attaccato, ma alcune persone sono straordinarie, come Zingaretti, o Franceschini che ho conosciuto personalmente . E poi ci sono alcuni cancri, alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del partito democratico. Bisognerebbe estirpare questi cancri”.

Anche in diretta la conduttrice Serena Bortone lo ha subito ripreso. Infatti Casalino poi prova a correggere il tiro e si scusa, anche per rispetto delle persone malate: “E’ troppo forte? Forse ho usato un’espressione sbagliata: bisognerebbe estirpare gli elementi negativi. Comunque – ripete – Zingaretti è una persona straordinaria”. Come se bastasse a risanare…

Tutti contro Rocco Casalino per la frase sui “cancri nel Pd”

“Leggo che il portavoce – ex? – di un ex presidente del consiglio andrebbe in tv a dire che nel Pd ci sarebbero dei cancri da estirpare. Non so se alluda a persone o a cosa. Non ho mai commentato, per indole e garbo, il suo comportamento professionale quando era al governo. Ma che vada in giro, e alla Rai – vorrei verificare meglio – a giocare sulla malattia, sulla pelle degli altri e sulla dignità di una comunità politica, la mia, anche no. Non sarò io a fare interrogazioni, a chiedere dimissioni o prese di distanza, ma un minimo di rispetto sì”. Lo scrive su Twitter il deputato Pd Filippo Sensi, commentando le frasi pronunciate sul Pd da Rocco Casalino in un’intervista tv.

“Non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (Casalino o chiunque altro) definisca il Partito Democratico un corpo con “cancri da estirpare”, offendendo tutti i malati oncologici e una grande comunità politica come quella del Pd, per di più su una rete del servizio pubblico. Se fossero confermate le affermazioni fatte da Casalino a Serena Bortone nel corso del suo programma ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1, l’amministratore Delegato Rai e il Direttore di Rai 1 ne dovranno rispondere al più presto in commissione di Vigilanza. Ora basta”. Lo afferma il deputato del Pd Andrea Romano, componente della commissione di Vigilanza sulla Rai.

Le scuse di Rocco Casalino

Vista la bufera creata, Casalino è stato costretto a scusarsi di nuovo: “Mi sono già scusato in diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l’espressione usata. Ciò che volevo dire è che il PD è una comunità fatta di tante persone straordinarie come Zingaretti e tanti altri che ho avuto modo di conoscere di persona. Ma che al suo interno, purtroppo, ci sono alcune persone che lavorano per distruggere ciò che tutti gli altri costruiscono con fatica e sacrificio, che per una mera lotta di potere minano il concetto più nobile del fare politica. Ad ogni modo mi scuso ancora per l’espressione usata”.