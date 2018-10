ROMA – Rocco Casalino si difende dopo la pubblicazione di un audio in cui il portavoce di Palazzo Chigi, assediato dai giornalisti qualche giorno dopo il crollo del Ponte Morandi, su WhatsApp si sfogava: “Basta, non mi stressate la vita. Già mi è saltato Ferragosto”, Si scusa “per l’effetto” e si difende dicendo “che non c’è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Ma poi Rocco Casalino attacca anche la stampa: “Ad offendere è l’uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo di questa tragedia”.

A poco più di una settimana dalla diffusione di quello in cui minacciava di “fare fuori” i tecnici del ministero dell’Economia, questa volta il vocale (pubblicato dal Giornale) risale a qualche giorno dopo il crollo del Ponte Morandi.

Scrive Laura Cesaretti: “È il 17 agosto, Ponte Morandi è crollato da tre giorni, si contano ancora i morti e per l’indomani sono previsti i funerali di Stato di alcune delle vittime. Il telefono di Casalino è comprensibilmente bollente”.

E in quelle ore concitate Rocco Casalino, parlando su WhatsApp con i giornalisti (almeno si suppone che l’audio sia stato mandato a una cerchia ristretta di cronisti), a un certo punto sbotta:

“Basta non mi stressate la vita. Io pure ho diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo. Mi chiamate come i pazzi, cioè, datevi una calmata”.

L’audio ha scatenato la reazione compatta del Partito Democratico. “Crolla il Ponte di Genova e il portavoce del governo pensa al Ponte di Ferragosto?” si chiede Renzi su Twitter. “Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna”. E l’attuale segretario dem, Maurizio Martina, chiede anche l’allontanamento del portavoce: “Ogni minuto che passa senza le dimissioni di Casalino è un’offesa per Genova e i genovesi. A casa, adesso!”.