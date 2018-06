ROMA – Era solo un video “goliardico” che avrebbe dovuto “restare privato”. Così Rocco Casalino, responsabile comunicazione M5s e nuovo portavoce di Palazzo Chigi, si è scusato con Enrico Mentana per il video diffuso da Affari Italiani in cui gli anticipava lo scoop dell’accordo Lega-M5s proprio durante la Maratona Mentana. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nel filmato Casalino bacchettava il direttore del Tg La7, “colpevole” di aver dato con eccessiva lentezza la notizia avuta in anteprima.

[Clicca qui per vedere il video]

Il video, che ha fatto il giro del web, era parso a molti irrispettoso nei confronti di Mentana, ma il direttore lo aveva rapidamente liquidato come un incidente. I due, secondo quanto riporta Fanpage, avrebbero fatto pace via sms. Nel messaggio Casalino ci ha tenuto a precisare che si trattava di un video girato “sull’onda dell’euforia per un esito atteso a lungo” e per celebrare “un momento storico”.

Il portavoce di Conte ha inoltre spiegato che quel video sarebbe stato diffuso accidentalmente da qualche collaboratore e si è scusato: “Non c’era nessun intento offensivo, ho il massimo rispetto del tuo lavoro”. Pietra sopra.