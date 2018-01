ROMA – Rom: bonus Raggi, fino a 10mila euro ai nomadi stranieri per lasciare Roma. Il piano del Comune di Roma per chiudere definitivamente i fatiscenti campi nomadi della Capitale sta segnando il passo per non dire che si è rivelato un fiaso: le comunità abusive si allargano, un affitto a Roma a spese del Comune ora sembra un miraggio visto che su cento famiglie censite per ospitarli solo una ha detto sì. E’ stato firmato cioè un solo contratto di affitto, nonostante la garanzia comunale: e così sono saltati i trasferimenti preventivati.

Non resta che utilizzare i fondi dell’Europa per incentivare i rom stranieri a lasciare Roma: è questa la linea su cui si è attestata la giunta Raggi per aggredire la questione. Soldi per pagare l’affitto per due anni nei paesi di origine insieme a un biglietto aereo di sola andata. Oppure un assegno una tantum, una cifra che può arrivare a 10mila euro a famiglia, segnala Lorenzo De Cicco sul Messaggero.