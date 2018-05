ROMA – “Ha stato la Raggi. Succede ovunque e succederà sempre, pure a Milano”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Così Andrea Severini ha voluto difendere sua moglie, il sindaco di Roma Virginia Raggi, dopo le polemiche sugli autobus Atac in seguito al mezzo andato a fuoco a via del Tritone.

Un post su Facebook quello pubblicato da Severini, che ha condiviso la notizia di un bus in fiamme a Milano, che ha riscosso numerosi commenti e condivisioni. In molti si sono schierati al suo fianco, altri ne hanno preso spunto per attaccare la moglie e la sua gestione dei mezzi Atac da quando è in carica.

A rispondere a quanto scritto da Severini è la pagina Facebook “Roma Fa Schifo” che lo ha definito in modo polemico “genio”, invitandolo a tacere.