ROMA – Blocco auto a Roma anticipato a domenica 1 marzo per non lasciare a piedi i cittadini chiamati alle urne il 29 marzo, quando è previsto il referendum sul taglio dei parlamentari. Ma anche domenica 1 marzo si vota a Roma: nella circoscrizione centro si terranno le elezioni suppletive del seggio alla Camera, lasciato libero dall’ex premier Paolo Gentiloni con la nomina a Commissario Ue.

La decisione, approvata nei giorni scorsi dalla giunta Raggi, dispone l’anticipo dell’ultima domenica ecologica, originariamente prevista per il 29 marzo. Lo spostamento è stato motivato, si legge nel testo, proprio per “favorire l’esercizio di voto”. Ma a quanto pare non vale lo stesso per le suppletive, già tra l’altro a rischio affluenza per l’allarme coronavirus.

Polemici il Pd e le formazioni del centrodestra, che parlano di scelta “poco sensata” da parte del Campidoglio. “Una memoria di giunta per salvaguardare la partecipazione democratica al referendum sposta la domenica ecologica. E quando la prevede? Il giorno delle suppletive – tuona il capogruppo Pd Giulio Pelonzi – Chiediamo l’immediato ritiro del provvedimento. Vista la partecipazione bassissima di Napoli, con la paura del coronavirus, se ci si mette pure la limitazione del traffico si crea un rischio serio per la composizione dei seggi”.

Domenica “il rischio astensione c’è, a maggior ragione con la vicenda coronavirus che ha fatto calare il silenzio tombale su queste suppletive – afferma il capogruppo FdI Andrea De Priamo – L’astensione non danneggia nessuno in particolare, danneggia la democrazia. Ci sembra poi assurda la domenica ecologica spostata al primo marzo”.

Dal Comune però fanno sapere che verrà prevista una esenzione dal blocco per coloro che si recheranno ai seggi, esibendo il certificato elettorale, così come per presidenti e scrutatori. Lo stop per le auto, deroghe a parte, andrà avanti dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Elezioni suppletive Roma, 7 candidati

A contendersi il posto di Paolo Gentiloni sono sette candidati, tra cui: il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per il centrosinistra; Maurizio Leo, già parlamentare An e assessore al bilancio nella giunta Alemanno, per il centrodestra; Rossella Rendina per il M5s.

Gli altri candidati sono: Marco Rizzo per il Partito Comunista, Mario Adinolfi per il Popolo della Famiglia, Luca Maria Lo Muzio Lezza per Volt, Elisabetta Canitano per Potere al Popolo.

Ma il timore diffuso, dopo quanto accaduto a Napoli e con lo spettro coronavirus, è che anche a Roma a vincere possa essere l’astensionismo. Domenica scorsa nel capoluogo campano ha votato solo un napoletano su dieci e lo stesso vincitore delle suppletive Sandro Ruotolo ha spiegato che forse ad incidere sul non voto sono state la domenica di Carnevale e la paura per il Coronovirus.