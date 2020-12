Roma, si dimette il capo dei vigili urbani dopo inchiesta di Report. Accuse alla Raggi: “Non mi è stata vicina”.

Roma, il capo dei vigili urbani Stefano Napoli si è dimesso a seguito dell’inchiesta di Report, la trasmissione d’inchiesta in onda su Rai Tre.

Ad aver fatto dimettere Napoli, spiega Repubblica. it che pubblica la lettera di dimissioni inviata al sindaco Virginia Raggi, ci sarebbe l’inchiesta di Report su alcuni episodi legati ad esponenti del corpo della polizia locale di Roma e l’indagine della procura sulla registrazione pervenuta a piazzale Clodio di un momento di intimità tra due vigili avvenuta in un’auto di servizio.

Il Campidoglio, scrive Napoli nella lettera, “era a conoscenza dei fatti ma non mi è stato vicino”.

“La Raggi non mi è stata vicina”

Il capo dei vigili urbani di Roma ha inviato la lettera alla Raggi nel tardo pomeriggio di lunedì 30 novembre. Nella missiva avrebbe spiegato di non non aver sentito la difesa della sindaca verso la sua persona e verso il corpo. Il Campidoglio, a quanto filtra, starebbe provando a far rientrare le dimissioni.

Le parole di Virginia Raggi

“Per andare avanti in questa città ci vuole molto coraggio, perseveranza e determinazione. Stiamo mandando messaggi chiari, no alla criminalità no alla camorra. Bisogna ripristinare la legalità”.

Così il sindaco di Roma Virginia Raggi a RaiNews24 commentando le dimissioni del capo dei vigili urbani di Roma, Stefano Napoli. “E’ evidente che ci sono tante prese di posizione che suscitano altrettante reazioni – aggiunge – Bisogna essere fermi sulle proprie posizioni e andare avanti. Per cui andremo avanti anche in questo caso” (fonte: Ansa, Agi).