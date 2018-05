ROMA – L’assessore Alessandro Gennaro, con delega alle società Partecipate di Roma, “ha deciso di rimettere le deleghe e lascia la giunta. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Si tratta di una sua scelta presa in totale autonomia. Abbiamo assistito a uno sciacallaggio mediatico su contrasti tra me e lui che non ci sono mai stati. Voglio ringraziarlo per il lavoro svolto e per il carico che si è assunto. Un lavoro estremamente gravoso e che ha svolto in modo egregio”. Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“E’ una decisione maturata per ragioni strettamente personali” per un impegno diventato “poco compatibile con miei altri impegni di natura professionale”, ha detto Gennaro il quale aveva sostituito l’ex assessore Massimo Colomban, che aveva a sua volta lasciato la giunta Raggi.