Non è vero che Rosa Russo Iervolino è morta: la notizia, apparsa nella mattinata di mercoledì 31 agosto su molti giornali è stata smentita dalla famiglia e poi dalla diretta interessata. Anzi “sta benissimo”, afferma la figlia Francesca Russo, che su Facebook se la prende con “qualche idiota che ha messo in giro la notizia” e “napoletanamente facciamo le corna”.

“Quando l’ha saputo si è fatta una bella risata”, ha raccontato all’Ansa l’altro figlio Michele Russo. “Non so come sia potuta uscire una cosa del genere”, si chiede. “Mamma – prosegue – è tranquilla e serena nella sua casa di Roma”.

Tra pochi giorni, il 17 settembre, Rosa Russo Iervolino compirà 86 anni. Ai microfoni di Lapresse, ha confermato: “Sto bene, non c’è male, ho solo un pò di mal di schiena”.

Rosa Russo Iervolino, prima donna ministro dell’Interno

Iervolino è stata parlamentare dal 1979 al 2001 sia alla Camera che al Senato. Ha ricoperto vari incarichi: ministro per gli Affari sociali dal 1987 al 1992 (famosa fu la legge che porta il suo nome e che stabiliva che l’uso personale di droga, sia “leggera” che “pesante”, fosse un illecito ndr), ministro della Pubblica istruzione dal 1992 al 1994 e prima donna al ministero dell’interno nel primo governo D’Alema. La sua carriera politica è iniziata con la Democrazia Cristiana.

Laureata in giurisprudenza, è cugina del filosofo e politico Domenico Jervolino. Si è sposata il 26 ottobre 1964 con il medico Vincenzo Russo ed è poi rimasta vedova a soli 50 anni. Aldo Moro fu il suo testimone di nozze. Dall’unione con Vincenzo Russo sono nati tre figli: Michele, Maria Cristina e Francesca.

Rosa Russo Iervolino sindaco di Napoli

Nei dieci anni che è rimasta in carica come sindaco di Napoli, ha fatto approvare il nuovo piano regolatore generale, il nuovo sistema delle metropolitane, la riforma del decentramento. Ha scelto di difendere la gestione pubblica dell’acqua schierandosi personalmente a favore del referendum contro la privatizzazione.

A seguito alla chiusura di alcune discariche, è stata criticata nel 2008 sulla questione della gestione dei rifiuti. Lasciato l’incarico di sindaco di Napoli, Iervolino è tornata a vivere a Roma.

Rosa Russo Iervolino, gli auguri e i numeri da giocare al Lotto

“Lunga vita a Rosa Russo Jervolino che sta bene ed è a casa sua a Roma: un bacio, Rosetta”, scrive su Facebook, l’ex presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino.

“Sono sconcertato. Non so come sia potuta uscire una notizia del genere completamente infondata”, dice invece Vittorio Ciccarelli, storico ex segretario di Jervolino, il quale racconta di aver parlato a lungo ieri intorno alle 12 con ‘Rosetta’, che è nella sua abitazione di Roma.

Intanto c’è chi cerca di trarre giovamento dalla vicenda con i numeri da giocare al Lotto. I più quotati sono: 47 (il morto), 48 (il morto che parla) e 72 (la meraviglia).