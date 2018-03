ROMA – A pochi minuti dall’inizio della direzione del Pd, determinante anche per la formazione del prossimo governo, nei corridoi di Montecitorio i parlamentari più in vista dei due schieramenti scambiano opinioni sui possibili sviluppi.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Un modo per testare le posizioni reciproche a una settimana dal voto. Il sostegno del Pd a un esecutivo 5 stelle? “Non si può, andiamo a sbattere sia noi che voi”, dice quasi dispiaciuto, Ettore Rosato, capogruppo dem, mentre si ferma a parlare con i colleghi pentastellati, Sergio Battelli e Simone Valente (come si vede nella foto fatta pervenire all’agenzia Dire da un ex parlamentare).

Un colloquio a bassa voce, al riparo dei giornalisti. Ma qualche frase arriva lo stesso alle orecchie del cronista della Dire. “Dici che andiamo a sbattere tutti e due?”, fa Battelli. Rosato annuisce e allarga le braccia. Poi si parla di numeri ed è lo stesso Rosato a snocciolare un po’ di cifre di una ipotetica maggioranza Lega-M5s. Battelli lo interrompe e scuote la testa: “No no, con Salvini non ci andiamo. Come facciamo?”.