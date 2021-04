E’ morta a 64 anni, uccisa dal Covid, Rossana Di Bello, sindaco di Taranto dal 2000 al 2006 ed assessore regionale di Forza Italia a metà degli anni Novanta.

E’ morta nella sala rianimazione dell’ospedale Moscati, dove era stata ricoverata il 24 marzo scorso. Lascia il marito e la figlia Claudia.

Il cordoglio per la morte di Rossana Di Bello

Dopo che si è diffusa la notizia in tanti stanno esprimendo il loro cordoglio, anche tramite i social network.

Nel 1993 Di Bello fondò a Taranto il primo club pugliese di Forza Italia, di cui nello stesso anno diventò presidente.

Dopo Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce nel 1998, Rossana Di Bello è stata il secondo sindaco donna in Puglia, primo sindaco donna nella storia di Taranto.

Il 30 aprile del 2000 venne eletta la prima volta con il 57,5% dei voti al turno di ballottaggio e fu poi riconfermata il 3 aprile 2005, ottenendo il 57,8% dei suffragi al primo turno.

Il 18 febbraio 2006, in seguito alla condanna in primo grado a un anno e quattro mesi per abuso di ufficio e falso ideologico nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento della gestione dell’inceneritore alla società Termomeccanica, si dimise dalla carica di sindaco. Fu poi assolta in appello.

Il messaggio di FI Puglia per la morte di Rossana Di Bello

“Un’altra persona a noi cara, un’altra amica di Forza Italia Taranto che ci lascia prima del tempo per colpa di questo maledetto virus: la scomparsa di Rossana Di Bello ci lascia senza parole e in un mare di dolore. Siamo sentitamente vicini alla sua famiglia, a tutti i suoi cari e alla comunità ionica. Ciao Rossana”. Così il commissario regionale di Forza Italia Puglia, l’onorevole Mauro D’Attis, e il vicecommissario regionale del partito, il senatore Dario Damiani, dopo la morte dell’ex sindaco di Taranto Rossana Di Bello.