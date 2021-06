Rossella Angiolini entra a gamba tesa su Facebook sul caso di Saman Abbas. In un post dice senza usare giri di parole: “Delitto di Saman. Ma quelle zoccole di femministe di sinistra dove sono???”.

Bisogna prima spiega chi è Rossella Angiolini. E’ il presidente della commissione Pari Opportunità della Provincia di Arezzo. Nel 2006 è stata candidato sindaco del centrodestra. E’ soprattutto un avvocato matrimonialista, molto famosa ad Arezzo.

Il suo teorema è da sempre molto caro alla destra. Le femministe di sinistra si occupano dei diritti delle donne solo quando pare a loro. Rimane il dubbio che in questo caso specifico l’argomento sia davvero così calzante con una storia atroce come quella di Saman. Una ragazzina pachistana che si pensa sia stata uccisa dai parenti per aver rifiutato un matrimonio combinato. E, più in generale, per aver “sposato” lo stile di vita occidentale (viveva a Novellara, provincia di Reggio Emilia).

Le reazioni alle parole di Rossella Angiolini sul caso Saman

Uno dei commenti più ripresi dai giornali è quello di Francesco Ruscelli, segretario provinciale Pd. “Ho sempre considerato Rossella Angiolini una persona con un forte profilo istituzionale oltre che una qualificata avvocata impegnata nel diritto di famiglia e nei diritti delle donne questo mio convincimento si è scontrato con le parole che ho letto sul suo profilo Facebook e ancora di più con i commenti che incitano alla violenza che ne sono seguiti.

‘Delitto di Saman. Ma quelle zoccole di femministe di sinistra dove sono???’. Mi chiedo se questo linguaggio, gravemente sessista, possa essere utilizzato dalla presidente della commissione provinciale pari opportunità e soprattutto se una persona che utilizza questo linguaggio possa continuare a rivestire quel ruolo”.

Rossella Angiolini difende la propria tesi

La Nazione riporta invece la contro reazione della Angiolini, che difende la propria tesi: “Le zoccole della destra sono molto più coerenti di quelle di sinistra. Questo è certo”. E aggiunge: “Ho un difetto, dico quello che penso. Non sono un’ipocrita e non fingo di essere buonista”.