Saluto romano, le braccia tese a salutare il camerata trapassato. Quattro giorni fa in consiglio comunale a Cogoleto (Genova): tre consiglieri sporcavano con il gesto, plateale ma non rivendicato, il Giorno della Memoria.

Commiato un paio di giorni fa accompagnato da saluti romani e dalla frase ‘Camerata Adriano presente‘ anche ai funerali di Adriano Giovannetti, 84 anni, titolare dell’agraria Seardo.

Saluto romano a Pietrasanta: ai funerali di Adriano Giovanetti, padre del sindaco di Pietrasanta

Nonché padre di Alberto Giovannetti, sindaco di Pietrasanta (Lucca), dove sabato scorso si sono svolti i funerali. E’ quanto riportano oggi i quotidiani Tirreno e Nazione nell’edizione di Viareggio-Versilia.

Al momento dell’uscita del feretro dal Duomo una decina di persone ha fatto il saluto romano e Massimiliano Simoni, di Fratelli d’Italia, ha gridato: “Camerata Adriano presente”.

I saluti romani al Consiglio comunale di Cogoledo nel Giorno della Memoria

Come nel caso di Cogoledo, chi ostentatamente si è esibito nel controverso saluto (fuorilegge quando alluda all’apologia di reato) nega compromissioni nostalgiche. Lì, nonostante le foto eloquenti, i consiglieri si difendono affermando addirittura che stavano votando.

Qui, non il sindaco ma il dirigente di Fratelli d’Italia che ha officiato il marziale rito, mette le mani avanti. E spacca il capello per allontanare il sospetto che di orgoglio di appartenenza fascista si tratti.

“Ma prima che qualcuno si offenda per chissà cosa” avverte lo stesso Simoni . “Voglio chiarire che questa mia chiamata, così si definisce, non ha alcun significato nostalgico o fascista. Ma semplicemente si rifà al contesto militare.

Quando muore un militare, infatti, viene appunto salutato con la chiamata del presente per testimoniare che continuerà a vivere nella memoria di ognuno di noi. E il ricordo di Adriano ‘Seardo’ Giovannetti per quello che ha rappresentato, per la sua coerenza, per i suoi ideali resterà sempre presente in tanti di noi”.