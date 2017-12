ROMA – Salvatore Farina è il nuovo Capo di Stato maggiore dell’Esercito. Il Consiglio dei ministri lo ha indicato come successore di Danilo Errico, che termina il suo mandato a febbraio.

, 60 anni, generale di Corpo d’Armata oggi alla guida del Joint force command della Nato a Brunssum, in Olanda, ha una vasta esperienza sia nella Forza Armata che presso Comandi e unità Interforze e multinazionali.

Ha assunto l’incarico di comandante di uno dei due commandi strategici della Nato in Europa, a Brunssum, il 4 marzo 2016. Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino, si è laureato in scienze strategiche presso la Scuola di Applicazione – Università di Torino.

Ha frequentato il 26 British Army staff College in Inghilterra. Si è laureato poi in ingegneria elettrotecnica presso l’Università di Padova e in politica internazionale e relazioni diplomatiche presso l’Università di Trieste.

Ha conseguito il master in Defence resource management presso l’Istituto della Difesa Usa a Monterey, in California. Ha conseguito anche il master alta formazione per dirigenti generali del ministero Difesa presso Link Campus di Roma.

Tra gli incarichi principali degli ultimi anni, è stato presidente del Comitato per l’Implementazione del Libro Bianco per la Difesa dal maggio 2015 a febbraio 2016. Dal settembre 2014 al maggio 2015 è stato Capo Dipartimento Trasformazione Terrestre dell’Esercito, dal settembre 2013 al settembre 2014 è stato Comandante dell’Operazione Nato Joint Enterprise in Kosovo e da luglio 2011 ad agosto 2013 è stato il capo del III Reparto – Politica Militare e Pianificazione – dello Stato Maggiore della Difesa.

Tra ottobre 2008 e gennaio 2010 ha svolto l’incarico di vicecapo III Reparto di Smd responsabile della pianificazione generale in ambito Interforze. Nel 2007-2008 ha comandato la Brigata Trasmissioni nella sede di Anzio (Roma); dal 2004 al 2007 ha prestato servizio nella sede dell’ambasciata italiana a Londra, in qualità di Addetto Militare.

Nel periodo 2001-2004 è stato Capo Ufficio Pianificazione Generale dello Stato Maggiore dell’Esercito in Roma ed è stato responsabile di numerosi progetti tra cui quello della professionalizzazione e riorganizzazione dell’Esercito nell’ottica delle nuove missioni, della sospensione dell’obbligo della leva e passaggio al professionale.