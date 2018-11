NAPOLI – “Io sto sempre e comunque dalla parte delle forze dell’ordine. Mio figlio ha 15 anni e non va a fronteggiare le forze dell’ordine e se lo facesse non arriva prima il poliziotto ma il papà”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando il ferimento di un giovane manifestante oggi, giovedì 15 novembre, a Napoli in occasione di una protesta contro la sua visita in Prefettura.

“La protesta e la critica – ha aggiunto Salvini – vanno bene, la differenza culturale e sociale anche, ma conoscendo come lavorano poliziotti e carabinieri se uno reagisce è perché è aggredito. Il ragazzo spero che si rimetta presto e che faccia una vita serena”.