Salvini, su Amazon un libro che lo ammira è tra i più venduti. In realtà il libro non c’é: sono solo pagine bianche.

“Perché Salvini merita fiducia rispetto e ammirazione”. Il titolo è accattivante, la domanda intriga: già, perché? Il libro su Salvini c’è, si acquista su Amazon. Costa 6 e 99 euro, è già il più venduto online nel settore Scienze Politiche.

Lo ha scritto infatti un sedicente analista politico, tal Alex Green, sospetto pseudonimo. L’analisi giunge a conclusioni definitive: il libro contiene solo pagine bianche. Vuote. Nemmeno una parola.

Resa stilistica estrema per significare con adesione assoluta la mancanza di pezze d’appoggio per giustificare fiducia rispetto e ammirazione per Salvini.

Un annuncio, segnala Repubblica, avverte già sulla copertina su quel che il libro promette ma non mantiene.

“Quel libro su Salvini è pieno di pagine vuote”

“Questo libro su Salvini è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti”.

L’analista politico è anche artista surreale e giudice implacabile: tra il genio (“può servire anche da libretto d’appunti”) e la truffa (una signora chiede i soldi indietro) ha organizzato un processo muto dove condanna Salvini per mancanza di prove (fonte La Repubblica).