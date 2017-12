ROMA – Intervistato da La Zanzara, Davide Codenotti, uno di quelli che ha postato la foto di Salvini imbavagliato con la bandiera delle Brigate Rosse, dice di non voler chiedere scusa per il fotomontaggio apparso su una pagina Facebook: “La foto non è nostra, ma l’abbiamo postata noi. E’ solo satira, nessuna minaccia”.

Davide Codenotti è uno degli amministratori della pagina Facebook “Vento Ribelle” dove è apparsa la foto di Salvini imbavagliato con dietro il simbolo delle Brigate Rosse. “E’ solo satira – dice Codenotti – se non riescono a capirla non è colpa mia. Nessuno ha pensato che Salvini debba fare la fine di Aldo Moro. Noi prendiamo in giro Salvini e basta. Non so chi ha scritto ho un sogno, gestisco più di trecento gruppi seguiti da milioni di persone”.