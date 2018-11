CATANZARO – Matteo Salvini è stato eletto al Senato in un seggio in Calabria, ma forse in quel seggio hanno sbagliato i conti. A “soli” 8 mesi dalle elezioni del 4 marzo Striscia la Notizia denuncia presunte irregolarità nel conteggio che, se confermate, farebbero approdare in Parlamento la candidata di Forza Italia Fulvia Caligiuri.

La Caligiuri ha presentato ricorso ad aprile, ma solo negli ultimi giorni la trasmissione di Canale 5 ha mostrato i verbali che dimostrerebbero l’errore nel conto. L’inviato Pinuccio ha mostrato le differenze tra quanto riportato sui verbali dai presidenti di seggio e quanto trascritto dalla commissione della Corte d’Appello di Catanzaro. Il margine di errore è tale da portare l’assegnazione del seggio a Forza Italia e non alla Lega.

L’accusa è che alcuni voti durante il passaggio dal seggio alla Corte d’Appello di Catanzaro sarebbero erroneamente passati da Forza Italia a Fratelli d’Italia e alla Lega. Secondo il verbale mostrato da Striscia la Notizia, in un seggio la candidata di Forza Italia avrebbe potuto perdere fino a 60 voti.

La corte di Catanzaro aveva riscontrato anomalie simili anche nei voti della Camera, ma in quel caso era riuscita a “correggere” questi errori tempestivamente, facendo sì che al posto del candidato di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso entrasse alla Camera dei Deputati Maria Tripodi di Forza Italia.