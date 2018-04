ROMA – Matteo Salvini dà la notizia che tutta l’Italia aspettava: la camicia che stirava Elisa Isoardi non era sua (di Salvini) ma della sua compagna.

l leader della Lega, intervenendo a Quinta colonna, ha infatti svelato un retroscena: “Vi do una notizia: la camicia era la sua”.

La foto della conduttrice Rai ha fatto il giro di internet, scatenando l’ilarità del popolo del web e la rabbia delle femministe, che avevano letto questo gesto come sottomissione della donna all’uomo.

In passato già Salvini era intervenuto a Quinta Colonna per parlare di un’altra polemica, relativa a quando la sua compagna aveva detto che avrebbe fatto un passo indietro per lasciare le luci della ribalta a lui in questo delicato momento politico: “Elisa (Isoardi ndr) sta benissimo è in formissima e in gambissima, sono sicuro che la mia vicinanza non la danneggi; talvolta in Italia se sei vicino a una donna o un uomo conosciuti il tuo merito deve essere il doppio per emergere ma lei fa da anni benissimo il suoi lavoro e le auguro di farlo per altrettanti anni”.