ROMA – In attesa che il primo ministro incaricato Giuseppe Conte concluda il suo giro di consultazioni in vista della formazione del nuovo governo, Matteo Salvini in diretta Facebook continua a premere perché l'economista euro-scettico Paolo Savona sia inserito nella squadra di governo e gli venga data la poltrona pesante del Ministero del Tesoro.

“Savona è la figura in grado di rimettere l’Italia al centro del dibattito in Europa”, ha dichiarato Salvini, in diretta su Fb. “Pare che Savona in passato abbia avuto dubbi sull’efficacia sull’Euro: mi domando se ha senso il voto libero degli italiani, se va rispettato e qual è il problema – aggiunge – se qualcuno mette a disposizione la propria competenza per discutere in Europa per il bene degli italiani”.

Contro il nome di Savona si erano registrate le perplessità se non la contrarietà del presidente della Repubblica Mattarella, perplessità trasmesse al presidente del Consiglio cui ha conferito l’incarico. Il pressing è a questo punto tutto su Conte che, secondo il dettato costituzionale, propone i nomi dei ministri del suo governo al Quirinale.

Pesano ovviamente anche le preoccupazioni dell’Europa sull’eventualità che l’Italia deroghi dagli impegni di bilancio, altro motivo di attrito con le posizioni sovraniste di cui Salvini è l’indiscusso campione: “L’Europa consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l’opposto di quello che l’Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni”, liquida la questione il leader leghista.