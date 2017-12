ROMA – Matteo Salvini salva gli 80 euro di Renzi (“Se vado al governo mantengo il bonus”) e chiude a un governo con Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle (“No al governo spelacchio”). Il leader della Lega è stato intervistato su Radio Capital.

No governo con Di Maio.

“Escludo l’appoggio della Lega a un governo Di Maio. Basta vedere Spelacchio a Roma, come governano le città. Dico no a ‘governo Spelacchio”. “Va bene cambiare idea, ma M5s cambia idea continuamente. Noi – aggiunge – avremo il 40% e Mattarella chiamerà uno di noi a formare il governo”.

Referendum sul’Euro è una schiocchezza.

“La vera emergenza e’ portare il lavoro in Italia: l’Euro fa parte delle regole europee che devono cambiare. Da 15 anni ci sentiamo dire che bisogna chiudere gli ospedali per ridurre il debito che invece e’ aumentato. Quella del referendum e’ una sciocchezza”. “C’e’ la possibilità di avere altre soluzioni per pagare il debito mantenendo l’euro. La mia prospettiva – aggiunge – non e’ uscire dall’euro ma rientrare con nuove regole”.

80 euro e Jobs Act.

“Gli ottanta euro di Renzi li manterrei”. “Abbiamo già dato, basta con governi della sinistra, basta con altri governi Gentiloni, basta con i poltronari. Già l’ho detto a Berlusconi. Votare persone che cambiano idea dopo il voto sono le cose che fanno allontanare la gente dal voto”. “Noi al governo manterremmo alcune parti del Jobs Act”. “Non e’ che quando uno va al governo – aggiunge – deve per forza cancellare tutte le cose che hanno fatto gli altri per partito preso”.

La Lega al 20%.

“La Lega punta almeno al 20%. I sondaggi veri ci saranno il 4 di marzo, domani presenteremo il simbolo e credo che ci arriveremo”.