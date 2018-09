ROMA – “Litigi tra me e Di Maio? Noi ormai siamo una coppia di fatto”. Dopo l’ironia di Enrico Mentana, che parlando del rapporto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ha detto “ormai siamo al test di gravidanza”, lo stesso vicepremier leghista conferma il rapporto personale di fiducia con il collega e omologo di governo. Lo ha fatto rispondendo alle domande di Maria Latella a DiMartedì su La7, la sera del 18 settembre, rispondendo ad una domanda sui presunti litigi nella maggioranza di governo Lega-M5S.

“Io e Di Maio ormai siamo una coppia di fatto. Andiamo in giro, ci messaggiamo la mattina e la sera”, ha replicato Salvini alle domande di Latella sui presunti litigi nella maggioranza di governo Lega-M5s.

A questa dichiarazione il ministro dell’Interno è arrivato dopo aver parlato del reddito di cittadinanza: “Se ne sta occupando il mio amico Luigi e quindi non voglio disturbare il lavoro altrui. Mi è stata data garanzia che non è un reddito per stare a casa in attesa di chissà che, ma è un riavviamento al lavoro, centri dell’impiego per aiutare ventenni e cinquantenni espulsi dal mondo del lavoro, e secondo me è cosa buona e giusta”.