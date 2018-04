ROMA – A Luigi Di Maio “chiederò un incontro per valutare la sua disponibilità a venirci incontro”.

“Gli italiani vogliono persone capaci di fare, e io a Di Maio chiedo se vogliamo fare qualcosa oppure no, senza fermarci a veti o simpatie. Se la risposta sarà no, i numeri dicono che si torna al voto”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine di una manifestazione elettorale per le regionali in Friuli Venezia Giulia.

Poi Salvini continua: “A questo punto è Di Maio che deve dire agli italiani se continuare a dire no a tutto – o io premier o non gioco più – o se vuole parlare di temi. Io son pronto a governare anche domani, la Lega ha fatto più di un passo indietro per eleggere i presidenti delle Camere, mi piacerebbe che anche gli altri usassero lo stesso buon senso. Se tutti restano sulle stesse posizioni – o io o nessuno – l’unica via che resta è quella del voto“.

A chi gli domanda se si vada verso la strada di un presidente del consiglio terzo, “terzo, quarto, quinto, dodicesimo, ma chi lo vota? I voti in Parlamento da dove arrivano? Dal centrodestra e io immagino dai Cinque stelle, se vogliono ragionare seriamente”, risponde il leader della Lega. “Vogliamo che il voto degli italiani conti – afferma – e cosa hanno votato gli italiani? La coalizione di centrodestra e, secondo, il M5S. Escludo qualsiasi accordo con il Pd, che ha malgovernato in questi anni – ribadisce Salvini – si parte dalla coalizione di centrodestra” e dal tentativo di “dialogare sui temi con i 5 stelle”.