ROMA – M5s e Lega hanno informato la presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. Chiedono tempo Di Maio e Salvini, Mattarella si preparava ad annunciare la sua proposta di governo già oggi pomeriggio alle 17.

Messi alle strette i due leader hanno accelerato, provando a smussare le criticità, per non dire a rimuovere il masso frapposto fra lo stallo e la soluzione e cioè convincere Berlusconi al famoso passo di lato. Convincerlo, ed era il compito di Salvini, a non ostacolare la nascita del governo M5s-Lega.

Di Maio, ed era indizio rivelatore, oggi aveva detto a sorpresa – dopo averlo strapazzato fino a un minuto prima – che “non c’era nessun veto su Berlusconi”,

Che, a questo punto, non deve solo essere convinto: va a trovata una motivazione politica intellegibile che provi a spiegare che Forza italia non entra nel Governo senza per questo approdare all’opposizione. Galleggerà, si immagina, in uno spazio di semi-neutralità che non obbligherà Forza Italia all’appoggio esterno, confidando invece in una interlocuzione aperta di volta in volta su ogni singolo tema per ottenere il voto.

Interlocuzione che mantiene vivo il centrodestra costretto all’unità, anche agendo su strade diverse, per conservare qualche chance di vittoria alle prossime elezioni.