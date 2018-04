ROMA – “C’è chi chiude il forno, c’è chi cura l’orto”: replica così, su Instagram, Matteo Salvini a Luigi Di Maio, che ieri, lunedì 16 aprile, aveva detto: “Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi: ci sta dicendo che per aspettare i comodi di Matteo Salvini avremo il governo il 15 maggio? Aspetto qualche altro giorno, poi uno di questi due forni si chiude”.

Sulla questione governo oggi il leader della Lega si è anche espresso riguardo alla possibilità che vada a Palazzo Chigi una figura terza: “Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido perché no. Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente”, ha detto Salvini nel corso di uno speciale sulle elezioni regionali in Molise a Telemolise.

“Siamo stati noi a eleggere il primo senatore nero – ha ricordato Salvini – tantissimi immigrati regolari votano Lega e ci dicono ‘mi raccomando non fatene entrare più, perché più ce ne sono, più casino c’è e mettono anche noi, persone perbene, nello stesso pentolone’. Penso che l’unico razzismo sia quello della sinistra che sfrutta l’immigrazione per avere nuovi poveri e nuovi schiavi da sfruttare nelle aziende”, ha aggiunto poi Salvini nella sua intervista.