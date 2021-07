Salvini e i vaccini: “Libera scelta ai 40enni”. E i giovani? “A loro il vaccino non serve”

Secondo il leader della Lega Matteo Salvini i vaccini per i giovani non servono, mentre per la fascia 40-59 anni sta a loro scegliere se vaccinarsi oppure no. “Mi vaccinerò ad agosto, non voglio saltare la fila e attenderò il mio turno”, ha detto Salvini venerdì. In un’intervista a Repubblica, poi Salvini insiste: “Io mi vaccinerò a breve, come libera scelta, e ho 48 anni. Mettiamo in sicurezza dai 60 in su, da 40 a 59 scelgano, per i giovani non serve”.

Salvini, vaccini e Green Pass

Per quanto riguarda il Green Pass, il leader leghista spiega: “Se vogliamo il Green Pass per tutti, al momento finiremmo a ottobre, facendo saltare la stagione e le vacanze. Sarebbe devastante. E inutile”. Alla domanda su quali decisioni prenderà la Lega in Consiglio dei ministri sul Green Pass, Salvini risponde: “Per andare a San Siro, con 50mila, o a concerti da 40mila il Green Pass ha senso, ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no. Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli”.

Renzi contro Salvini: “E’ una follia”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi risponde quindi a Salvini in modo deciso: “Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini, Conte o Meloni – afferma l’ex premier – Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia. Ho da sempre fatto una battaglia contro i no vax. Nella prossima settimana cresceranno i contagi a causa della variante Delta ma per chi è vaccinato il coronavirus diventa poco più di un’influenza”.

Salvini, vaccino e Covid

“Noi con il Covid temo che dovremo conviverci per dieci anni. Prorogare stato di emergenza? Vediamo il 30 luglio”. Così ha detto Salvini a margine dell’inaugurazione del nuovo point della Lega per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. “Occorrerà essere prudenti, però non possiamo chiuderci in casa una volta l’anno”, ha detto ancora Salvini. E sul suo vaccino, appunto, ha detto di aver prenotato per agosto.