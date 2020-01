Salvini dopo la sconfitta in Emilia ha già trovato un nuovo tema: il Grande Fratello Vip

ROMA – Dopo la sconfitta elettorale in Emilia Romagna Matteo Salvini ha deciso di passare una serata in relax guardando… il Grande Fratello Vip. O almeno così Salvini, o chi per lui, probabilmente la Bestia, ha scritto su Twitter.

Insomma: qualcuno sul profilo di Salvini ha pubblicato la foto del pianto dirotto di Fernanda Lessa tra le braccia del marito Luca Zocchi che l’ha teneramente consolata in diretta.

Ma la domanda è: perché? Perché dover per forza essere sempre presenti sui social? La risposta è semplice: per cercare di accalappiare più fan e voti possibili. Forse, d’altronde, non ha neanche più tanto senso farsi la domanda. Forse la domanda sta diventando ancor più noiosa della risposta.

E’ così. Punto. E così ieri sera Salvini ha parlato del Grande Fratello e sicuramente nei prossimi giorni si preparerà per l’altro grande appuntamento politico: il Festival di Sanremo.

Anche per il Festival, e su questo ci sono pochi dubbi, Salvini sarà pronto a twittare la qualsiasi pur di partecipare al dibattito social nazionale. D’altronde: perché no? Basterà questo per vincere le elezioni? Basterà questo per convincere gli italiani? Forse sì. Non resta che aspettare le prossime puntate del Grande Fratello Vip.

Fonte: Twitter.