ROMA – “Fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia. Penso che non sia un servizio interessante per il paese e per il futuro stare a fare il dibattito: non torneranno né il fascismo né il comunismo, per fortuna. E quindi preferisco guardare avanti. Il problema dell’Italia qual è: il ritorno del fascismo o l’avvento del comunismo? No, è il problema del lavoro, della criminalità organizzata che campa con l’immigrazione clandestina”. Lo ha detto Matteo Salvini.