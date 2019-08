ROMA – Salvini s’è scusato subito per quella corsa del figlio sulla moto d’acqua della Polizia, “sbaglio da papà”, forse peccato veniale forse abuso, fatto sta che in rete impazzano commenti ironici e divertenti meme.

L’ironia social non perdona: tutti in vacanza con i mezzi della polizia di Stato. Vince per distacco una frase di Osho: un Salvini romanesco in spiaggia col pallone chiede “pe fa le porte pijamo le ciavatte?”, il figlio che risponde “ma no, pija i manganelli che se reggono mejio”.

La breccia è aperta: per il classico gavettone agli amici tornerebbe utile un Canadair, l’elicottero per saltare il traffico, il cellulare come camper… La lista dei mezzi delle forze dell’ordine è lunga, peccato nessuno abbia menzionato i “taxi del mare”. Unica avvertenza: ma una foto possiamo scattarla? (fonte La Stampa)