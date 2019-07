ROMA – Il figlio 13enne di Matteo Salvini è salito su una moto d’acqua della Polizia di Stato per un giro davanti alla spiaggia di Milano Marittima? Questo scrive Repubblica, che pubblica anche un video. La vicenda è così riportata dal quotidiano: sulla spiaggia è presente anche il giornalista Valerio Lo Muzio che prova a riprendere la scena. Ad un certo punto però, due persone (che si qualificano come poliziotti) gli chiedono di non inquadrare la moto d’acqua della polizia, perché si tratta di un mezzo che non può essere oggetto di riprese video. “È un mezzo della polizia, non ci mettere in difficoltà”, dicono i due. Alle richieste di chiarimenti del giornalista, omettono che sul mezzo delle forze dell’ordine ci sia il figlio del vicepremier (e dalle immagini sembra che sia lui, visto che poco prima era stato immortalato col padre). Questa è la versione fornita dal giornalista e ora si cercherà di capire se corrisponde al vero.

Il giornalista avrebbe poi chiesto chiarimenti ai due uomini, che per tutta la mattina avrebbero cercato di oscurare le riprese mettendosi davanti alla telecamera. La versione dei due uomini però non coincide con quella fornita dal giornalista. Uno dei due nega di aver detto di essere un agente: “Non abbiamo mai detto di essere poliziotti, se vieni con me ti faccio spiegare chi sono”. Infine si vede l’agente alla guida della moto d’acqua ricevere una chiamata da terra che lo invita a tornare a riva in un punto molto distante dal giornalista. La Repubblica ha interpellato la Questura di Ravenna che ha riferito di avere avviato un accertamento per un eventuale utilizzo improprio dei mezzi dell’amministrazione. (fonte LA REPUBBLICA)