ROMA – Matteo Salvini e Francesca Verdini insieme al Quirinale. Il vicepremier e leader della Lega è arrivato al ricevimento offerto dalla presidenza della Repubblica per la Festa del 2 giugno accompagnato dalla fidanzata, la figlia dell’ex coordinatore di Forza Italia Denis Verdini.

I due, tenendosi per mano, hanno attraversato velocemente i Giardini e si sono subito diretti a un tavolino appartato.

Capelli lunghi sciolti, Verdini è avvolta in un abito nero con profonda scollatura sulla schiena e gonnellina in volant di pelle, sopra sandali a punta dorati con borchie Valentino.

Secondo quanto scrive Monica Setta sulla Gazzetta del Mezzogiorno, prima di partire per la Campania per i ballottaggi delle amministrative il ministro dell’Interno ha pranzato con la compagna in un ristorante romano “coprendola di coccole e dolcezze”. La relazione tra i due, insomma, sembra andare a gonfie vele.(Fonti: Agi, La Gazzetta del Mezzogiorno)