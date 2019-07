Salvini, Lega, oro di Mosca. Avvocato scrive a Repubblica: “Ero io Luca, tutto regolare”

ROMA – Salvini, la Lega e l’oro di Mosca. Questo è il freno che impedisce a Matto Salvini di far saltare il Governo e andare alle elezioni in cui, almeno fino all’altro ieri, sembrava avviarsi al mitico 40 per cento dell’altro Matteo, il Renzi? La tesi è esposta con precisione da Barbara Flammeri sul Sole 24 ore. Anche se il giallo non appassiona più di tanto gli italiani, fra grandine e caldo sahariano. Ma si aprono fascicoli e la polemica è feroce. A Salvini è andata meglio del collega sovranista austriaco Hans Christian Strache.

A quello il Kgb lo aveva anche filmato. L’incontro della missione leghista in cerca di soldi a Mosca, o così pare, è avvenuto invece nell’atrio di un albergo dove erano possibili solo microspie, o così pare. Più difficile dimostrare che quello che parlava ero proprio io, ci vorrebbero anni di perizie e controperizie. Se Putin non ha in serbo qualche altro colpo basso, sarà dura dimostrare alcunché.

A sciogliere un bel nodo è intanto intervenuto l’avvocato Gianluca Meranda che ha scritto a Repubblica: “La trattativa sul petrolio ci fu, ma alla fine non si perfezionò”.

Per l’oro di Mosca, si profila una fine simile a quella dell’oro di Dongo, quello che Mussolini in fuga si portava dietro, intercettato dai Patrigiani. Che ci fosse ognun lo dice, dove sia finito nessun lo sa. alla domanda di Walter Veltroni: “L’oro di Dongo che fine ha fatto?”, Aldo Tortorella, alto dirigente del Pci di era Berlinguer, ha risposto candidamente: “Non lo so. C’era un settore del Partito che si occupava delle cose un po’ più riservate”.

Come spiega Michele Marchesiello c’è poco da fare, fino a quando i partiti resteranno libere associazioni tipo bocciofile.