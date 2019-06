Salvini molla un po’, Di Maio pure: Sblocca Cantieri non è il pretesto giusto per tuffarsi al voto

ROMA – Salvini molla un po’, finge di essere stato almeno un po’ convinto da Conte. Conte gli ha detto che Decreto Sblocca Cantieri sta morendo in Parlamento per mancanza d’aria. Arai da calendario, tra un po’ scadono i 60 giorni per far diventare legge il Decreto. Quindi ogni emendamento, anche quello della Lega che abolisce per due anni Codice Appalti, diventa occasione per tirarla in lungo e far fare a tutto il Decreto una pessima fine. Salvini fa un po’ finta di crederci e, niente men o, arriva la notizia che Salvin i e Di Maio si sono parlati al telefono.

Che due v ice premier dello stesso governo si parlino finalmente al telefono viene salutata come breaking news o quasi (mica ovvia normalità) e come segnale che gli aruspici interpretano come presagio che al crisi non si fa. Non qui, non adesso. Perché anche Di Maio molla un po’: l’emendamento della Lega non è più sblocca tangenti ma diventa comprensibile esigenza da commisurare a…e comunque contemplare nell’ambito del provvedimento…Previsione che monta: un bel voto di fiducia su Decreto Sblocca Cantieri. Già ma quale Decreto, con o senza emendamenti? E quali?

Ma in fondo e al fondo la questione non è di emendamenti. E’ che tuffarsi in crisi ed elezioni anticipate dal trampolino del Decreto Sblocca Cantieri appare a tutti alquanto angusto. Piccola è la piattaforma per prendere lo slancio. Non è che in nome e ragione e immagine e sostanza di quell’emendamento Di Maio potrebbe gridare agli elettori: Salvini sta con chi traffica e ingrassa in appalti. E non è che su questa piccola piattaforma Salvini potrebbe gridare al voto contro M5S che ammazza l’economia.

Troppo poco e troppo presto per tuffarsi al volo nel voto anticipato. Ci son ben altri trampolini per il gran tuffo: la Flat Tax (ma qui Di Maio ha già mollato). Le autonomie delle Regioni del Nord. La separazione della carriere dei magistrati. La Tav. E piattaforma da cui saltare più in alto di tutte, almeno per la Lega, la risposta vera da dare alla Ue. Per Salvini la risposta è…un vaffa. No, non è lo Sblocca Cantieri il pretesto giusto per lasciarsi tra Lega e M5S. Altri e più consistenti ne verranno, sono in fila uno dietro l’altro. Fino a fine giugno c’è tempo per usarli. La volontà non manca.