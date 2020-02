Salvini, tanto processo per nulla: il pm probabilmente chiederà l’assoluzione

ROMA – Tanto rumore per nulla per un processo che un minuto dopo esser stato istruito finirà con il non luogo a procedere, l’assoluzione. Il processo a Salvini ministro, nell’esercizio delle sue funzioni che sequestra in mare un carico di migranti, si farà.

Il Parlamento solennemente autorizza. Il tribunale competente, cioè Catania, convocherà l’udienza preliminare. Il pm formulerà l’accusa e chiederà il rinvio a giudizio.

E un secondo dopo chiederà che per quella stessa accusa a Salvini ministro sia disposto il non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato. Non per nulla Salvini dichiarava ieri “totale fiducia nella magistratura”.

Il pm Zuccaro aveva già chiesto l’archiviazione

Secondo la legge infatti non saranno i magistrati del tribunale dei ministri che l’hanno messo sotto accusa, a giudicarlo. Il compito sarà assegnato invece all’ufficio dei pm guidati dal procuratore Carmelo Zuccaro – segnala Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera – che già ne avevano chiesto l’archiviazione.

Zuccaro aveva in precedenza chiesto l’archiviazione al tribunale dei ministri etneo. Ma adesso sarebbe obbligato a “procedere” e dunque non potrebbe reiterare la richiesta di archiviazione. Nulla impedisce, però, all’udienza davanti al gup, che la procura possa chiedere il non luogo a procedere.

Perché i tre giorni di attesa dei migranti a largo di Augusta non era da considerarsi privazione della libertà. Poi perché non esisteva l’obbligo di sbarco immediato e sulla nave Gregoretti erano garantiti assistenza medica e beni primari. E perché minori e malati furono fatti sbarcare.

Cosa dice la legge Costituzionale

E’ quanto prevede la legge Costituzionale del 16 gennaio 1989, n.1. Composta da 14 articoli, porta la firma degli allora Guardasigilli Giuliano Vassalli e presidente del Consiglio dei ministri Ciriaco De Mita. E’ stata emanata dall’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

In particolare l’art. 11 afferma che “per i reati commessi dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle sue funzioni” la “competenza appartiene in primo grado al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello competente per territorio”.

Lo stesso articolo spiega che “non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio” del Tribunale dei ministri “nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento”. Il comma 2, sempre dell’art.11, prevede che per il processo “si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale”. (fonti Corriere della Sera, Agi)