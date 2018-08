ROMA – “Il “padrino” della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara ‘contento di non incontrare Salvini’. Invece lo incontrerei volentieri, sono curioso e testardo, nella speranza di riportarlo su retta via (e un emoticon che ride)”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Così il vicepremier Matteo Salvini ha risposto, via Twitter, all’attore che ieri, 28 agosto, appena arrivato al Lido, aveva dichiarato: “Sono contento di non incontrare Salvini né altri rappresentanti del cosiddetto governo del cambiamento”. E, allegata al post, Salvini ha condiviso una foto di Riondino con Asia Argento, l’attrice al centro di un caso di molestie sessuali.

Riondino, infatti, ha spiegato che “Salvini non mi rappresenta e non rappresenta la maggioranza di quelli che hanno votato 5 Stelle. E lo dico da elettore dei 5 Stelle. Chi ha votato 5 Stelle non si sarebbe mai messo con la Lega. Non avrei mai accettato il contratto di governo con la Lega e non avrei mai votato 5 Stelle se avessi saputo che loro lo avrebbero fatto”.

La replica del ministro era arrivata subito dopo: “Che tristezza usare il palcoscenico di una Festival (che prende milioni di euro di contributi pubblici) per fare politica… Il cinema e Venezia sono ben altro, per fortuna”.