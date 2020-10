Sta facendo discutere un video di Matteo Salvini all’aperto a Roma senza mascherina alla manifestazione del sindacato di polizia.

Matteo Salvini all’aperto e senza mascherina a Roma. Il leader della Lega era presente alla manifestazione dei sindacati SAP e LES Polizia di Stato, SAPPE Polizia Penitenziaria, SIM Sindacato Italiano Militari Carabinieri e Guardia di Finanza. Salito sul palco ha cominciato a parlare, senza indossare la mascherina.

Proprio a una manifestazione di alcune categorie delle forze dell’ordine Salvini si dimentica dell’ordinanza della Regione Lazio che impone sempre e a tutti di indossare la mascherina all’aperto. Soprattutto se ci si trova in luoghi affollati.

Ma non c’è solo Salvini senza la mascherina. Anche altri relatori della manifestazione non la indossano quando parlano. In teoria non potrebbero farlo, perché nel Lazio la legge parla chiaro.

L’ordinanza della Regione Lazio

Nel Lazio infatti, a differenza di quanto stabilito nel decreto legge del 7 ottobre che prevede solo che la mascherina vada portata sempre con sé, la mascherina va sempre indossata. L’ordinanza del governatore Zingaretti è più rigida ed è tuttora in vigore nel Lazio. Le ordinanze regionali hanno infatti valore se sono più restrittive rispetto a quelle nazionali.

Salvini era tenuto a indossare la mascherina, come del resto aveva fatto martedì quando aveva incontrato Enrico Montesano. E infatti l’attore è stato fermato dalla polizia e poi ha indossato il dispositivo come prevedono le regole. Per Salvini ci sarà in arrivo una multa? (Fonte Next Quotidiano).