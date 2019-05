ROMA – Salvini in versione Pac-Man contro tutti i suoi più acerrimi nemici. E’ il Salvi(ni) Tutti, il nuovo gioco che fa il verso al Vinci Salvini, il contest lanciato una settimana fa per accaparrarsi una telefonata o un caffè col ministro dell’Interno a colpi di like su Facebook. Se lo è inventato un informatico napoletano, Antonio Melani: per giocare basta dotarsi di un browser Chrome o Safari.

Sulla schermata di gioco si vedono scorrere tutte le teste dei suoi nemici: ci sono Roberto Saviano, Fabio Fazio, Pif e Gino Strada. Il faccione di Salvini deve attraversare il labirinto per raggiungere l’ambita icona Facebook senza incappare nei suoi avversari. Ma è più divertente perdere: in tal caso appaiono scritte consolatorie come “Vabbè ci facciamo un selfie?”, “Tranquilli amici non mollo” e la canzone “Bella Ciao”. In caso di vittoria invece si sente la voce del ministro che col suo tipico intercalare dice: “Ebbene sì”. Segue l’articolo 6 della Costituzione: “La Repubblica italiana si impegna a tutelare le minoranze linguistiche…Ecco perché il tuo voto conta! #SalviTutti”.

Anche qui, come nel contest lanciato dal leader della Lega, non ci sono premi in denaro. Una scritta in alto fuori dal quadro di gioco lo mette in chiaro, “Milioni: 0”. Ma più puntini Salvini Pac-Man riesce a fagocitare più cresce il montepremi. Sulla pagina info l’ideatore Antonio Melani spiega: “Sono fermamente convinto che ognuno di noi, ognuno con i propri mezzi, può fare resistenza”. Segue una citazione di Daniele Silvestri: “Perché ce credo o forse per decenza ché partecipazione certo è libertà ma è pure resistenza”. (Fonte: salvitutti.com)