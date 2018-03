ROMA – Forte dei risultati delle elezioni, Matteo Salvini replica a chi l’ha attaccato negli anni. Lo fa con un post su Facebook e Twitter con tanto di foto, sorrisone e bicchiere di vino bianco in mano. E una didascalia che è quasi una lista di proscrizione: “Un brindisi da parte mia e vostra – scrive Salvini – a Roberto Saviano, Fabio Fazio, Oliviero Toscani, Vauro, 99 Posse, Gad Lerner e Saverio Tommasi. Baci e abbracci”.

Il riferimento è a tutti coloro che negli ultimi tempi l’hanno attaccato, dallo scrittore Saviano al fotografo Toscani, dal vignettista Vauro ai giornalisti Lerner e Tommasi, fino allo storico gruppo di sinistra 99posse.

“Io voglio la gente intelligente e mi vergogno che Salvini sia italiano, non ragiona bene, è indietro, è lento, basta guardarlo di profilo, assomiglia all’uomo di Neanderthal, che non è l’homo sapiens. Guardate Macerata dove ha sparato Traini. La Lega è il primo partito. È una cosa vergognosa. Sono macerati nel cervello”, aveva detto Toscani in un intervento a La Zanzara su Radio24.

Su Saviano, che ne aveva definito il linguaggio “imbarazzante, sgrammaticato, terrificante”, Salvini aveva detto in agosto: “Se andiamo al governo, dopo aver bloccato l’invasione, gli leviamo l’inutile scorta”.

Fazio è da tempo nel mirino del segretario della Lega, che lo accusa di non aver dato abbastanza spazio al suo partito. “Ci ricorderemo di lui e della sua correttezza”, aveva detto Salvini in gennaio.

Vauro aveva invece definito il leader della Lega “un ragazzotto scemo, fascista e razzista”. Ma gli italiani sembrano aver apprezzato la linea della Lega, che ha portato a casa oltre il 17% dei voti.