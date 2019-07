ROMA – Nuovo tweet anti-migranti del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Da ieri mattina, nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Pian Del Lago (Caltanissetta), 72 “ospiti” (18 dei quali, tunisini, verranno rispediti a casa in giornata) stanno facendo lo sciopero della fame come segno di protesta contro il loro trattenimento presso la struttura…”, ha scritto su Twitter il leader della Lega. Che poi ha commentato il suo stesso tweet: “Peggio per loro se rifiutano di mangiare, vorrà dire che risparmiamo un po’ di soldi prima di espellerli”.

Moltissimi, come sempre, i commenti di altri utenti, alcuni contrari e molti a favore della politica dei porti chiusi di Salvini. Tra le voci contrarie, quella dello Chef Rubio, non nuovo a critiche nei confronti del titolare del Viminale: “Se questo è un uomo. Nei Cpr dovrebbe starci qualche mese #FelpaPig (soprannome dato dallo chef a Salvini, ndr) così magari la smette di ingozzarsi a scrocco. La tenerezza che fa è sconcertante: a volte mi chiedo come possano stargli a fianco i suoi “colleghi” nonostante lo reputino tutti un coglione. Come je va”, ha twittato il cuoco romano. (Fonte: Twitter)