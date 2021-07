In molti si sono chiesti in questi mesi come mai il leader della Lega Matteo Salvini non abbia ancora fatto il vaccino, ora finalmente arriva una risposta. Salvini infatti dice di averlo prenotato per agosto. E allora a questo punto sorge un’altra domanda tra gli utenti in rete: si farà una foto come quella in cui donava il sangue? La foto per i social serve quasi come “prova” ormai visto che gli utenti si stavano chiedendo come mai Salvini non avesse ancora fatto il vaccino. Vedremo se sarà così.

Salvini, vaccino e Covid

“Noi con il Covid temo che dovremo conviverci per dieci anni. Prorogare stato di emergenza? Vediamo il 30 luglio”. Così ha detto Salvini a margine dell’inaugurazione del nuovo point della Lega per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. “Occorrerà essere prudenti, però non possiamo chiuderci in casa una volta l’anno”, ha detto ancora Salvini. E sul suo vaccino, appunto, ha detto di aver prenotato per agosto.

Salvini e il ddl Zan

“Sul ddl Zan aspetto una telefonata di Letta”, ha poi detto il leader della Lega Matteo Salvini. Il leader del Carroccio si augura che il confronto con Letta avvenga “prima di andare allo scontro in Aula”, e che il segretario Dem “raccolga l’invito al dialogo, non tanto di Salvini quanto del Papa, e quindi si tolga dal testo quello che divide: gender nelle scuole e la censura della libertà di opinione e di parola. E approviamo delle pene pesanti per chi offende e discrimina”. “Se così non fosse – ha aggiunto – se volesse andare allo scontro, vuol dire che sarà lui ad affossare la sua legge”.

Salvini ha parlato anche della Rai. “La vicenda Rai si chiuderà con la soddisfazione per tutti. Ci sarà spazio per tutti, tutti avranno voce”. E interpellato sulle tensioni nel centrodestra ha assicurato: “Far saltare l’alleanza per un posto nel Cda della Rai? Mi rifiuto di pensarlo. Il centrodestra è unito, Pd e Cinque Stelle sono divisi. A me interessa questo”.