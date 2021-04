Salvini: voi ideologia, io pizza. Buon senso formato Matteo: contagio di sera? Non lo vedo, quindi non c’è (Foto d’archivio Ansa)

Salvini: voi ideologia, io pizza. Si può riassumere così la battaglia di parole e gesti di Matteo Salvini contro il tutti a casa alle 22. Pomposamente viene chiamato coprifuoco, sappiamo tutti che tale non è. Non ci sono feroci ronde di polizia che ti fermano per strada guardando bramosamente l’orologio per aprire la caccia a chi ha sgarrato.

Dopo le 22 se si è per strada non si prendono di fatto né multe né ammonimenti. Se si sta tornando a casa anche se sono le 23 e non le 22 giustamente non c’è problema. Il tornate a casa alle 22 è per limitare, ridurre, abbassare il più possibile le occasioni di contatto tra persone. Non è coprifuoco, è state a casa, anche con l’aggiunta di un per favore. Ma questa Salvini l’ha bocciata come ideologia, da cui appunto: voi ideologia, io pizza.

Salvini: Pizza al chiuso con mia moglie

Pizza e anche al chiuso, cioè dentro un ristorante e non nei tavoli all’aperto dello stesso ristorante. E’ l’esempio scelto da Matteo Salvini di uno dei diritti ancora negati per ideologia. In attesa di chiarire se sia ideologia anti-chiuso (claustrofobia sinistrorsa o mondialista?) o anti ristoranti (salutismo alimentare sinistrorso chic?) Salvini ha condotto visibilissima battaglia per un’ora in più. Quella dalle 22 alle 23.

Coprifuoco: un’ora in più per i ristoranti

Un’ora in più di libero tavolo per fare in modo che i ristoranti a cena abbiano tempo per due turni e non per uno. Quindi a casa alle 23 e non alle 22, quindi libertà di alzarsi da tavola alle 23, quindi il tempo che ci vuole per una pizza…E non solo all’aperto ma, come già detto, la pizza anche servita e mangiata nei tavoli al chiuso.

Bicchier d’acqua molto agitato

Una battaglia in un bicchier d’acqua, anche se molto agitato il bicchiere per fare in modo che sembrassero onde quando erano spruzzi. Il coprifuoco alle 22 era ed è scritto che lo si rivede entro metà maggio: venti giorni di pizza alle 22 e alle 23 sono il bicchier d’acqua, di Salvini la mano che agita.

Lega si astiene, mai successo: ministri leghisti assenti

Anche nelle forme istituzionali gran tempesta in bicchier d’acqua. Lega si astiene titolano i giornali. In realtà verbale ufficiale registra: ministri assenti. Assenti, che è cosa diversa da votar contro o astenersi.

Salvini: L’importante è agitare

Interviste quante se ne può, dichiarazioni quante più possibili: l’importante per Salvini era ed è agitare. E’ nella natura della sua concezione ed è nelle forme usuali del suo agire politico il protagonismo quasi ad ogni costo. Certamente dolce è qui e adesso la tentazione di fare Lega di lotta e di governo insieme. Certamente Salvini vuole non mettere in crisi un governo ma presentarsi all’elettorato come colui che contemporaneamente partecipa con Draghi a portare davvero in Italia i miliardi Ue e invece di Draghi cura gli incassi dei ristoratori. Ma c’è qualcosa di più vero e profondo.

Il buon senso di Salvini, quello del “faccio fatica a capire”

Salvini fa appello e riferimento al buon senso e lo indica come la sua stella polare. Già, buon senso, buon senso di chi? Il buon senso di Salvini non è certo solo suo, è quello di un sacco di gente. Buon senso però è per definizione attrezzato per il semplice, per l’evidente, per l’immediato. Buon senso non conosce e pratica competenze specifiche, non assimila il complicato e complesso, poggia solo e soltanto sull’esperienza empirica, anzi sulla superficie dell’empirica esperienza.

A lume di buon senso non esistono particelle fondamentali della materia perché non si vedono neanche al microscopio. Al lume del buon senso non esiste problema riscaldamento clima perché d’inverno fa freddo e anche tanto. A lume di buon senso non si vede perché non si possano stampare banconote all’infinito e fare tutti contenti…Il buon senso, guarda un po’, sai cos’é? E’ una ideologia.

Salvini: La mia ideologia è meglio della tua

Il buon senso è un’ideologia che fa del “faccio fatica a capire” il metro della realtà. Di solito si fa fatica a capire ciò che non conviene, non piace e quindi si rifiuta. Il buon senso di Salvini e quindi il suo inno alla “pizza al chiuso con mia moglie” già fino e oltre le 23 del 26 aprile dicono in sostanza che contagio di sera è ideologia, che contagio al chiuso è ideologia, che contagio moltiplicato da moltiplicazione spostamenti è ideologia. E’ lo stesso pensiero, lo stesso pensare di chi li porta fino in fondo e dice che Covid è ideologia.

E’ la scienza di chi dice: contagio? Non lo vedo, quindi non c’é. Ciò che c’è al fondo, al vero fondo del buon senso formato Salvini è un “la mia ideologia è meglio della tua”. Perché? Perché, per esempio, il contagio di sera lo cancella se ti mangi una pizza e una birra quando vuoi, dove vuoi e con chi vuoi. Alla salute.