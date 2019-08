ROMA – “Oggi abbiamo raccolto idee per l’Italia dei prossimi 20 anni. Se riesco ad applicarle bene, altrimenti o le fa qualcun altro o sicuramente non siamo qua attaccati alle poltrone. Questo lo vediamo da qui a breve, anche prima di settembre”.

A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda sull’eventuale voto anticipato al termine dell’incontro al Viminale con le parti sociali.

Salvini cita poi la discussione sulla Tav che si terrrà domani, mercoledì 7 agosto in Senato:”Ho passato sei ore a sentire tutti che c’è bisogno di infrastrutture. Voteremo qualunque mozione sostenga il futuro, la crescita, il progresso, la mobilità sostenibile e mi stupisce che nel 2019 c’è ancora qualcuno che invece di andare avanti vuol tornare indietro”.

Salvini ha incontrato sindacati e rappresentanti di settore tra cui commercianti, banche, assicurazioni, turismo e agricoltura: in tutto ben 46 associazioni. Il leader della Lega ha spiegato: “Stiamo dando alcune risposte su alcune scelte che come Lega abbiamo annunciato saranno in manovra: taglio di alcuni oneri burocratici, un sostanzioso e coraggioso taglio delle tasse condiviso da tutti quelli che hanno partecipato. E tutti hanno sottolineato la necessita in investire in infrastrutture e opere pubbliche, strade, autostrade, porti, ferrovie”.

L’attacco a M5s è piuttosto diretto: “Tutti ci hanno chiesto velocità e ragioneremo su questo nei prossimi giorni. Una buona idea applicata in ritardo non è più una buona idea, ribadisco che è il momento del coraggio e della determinazione: se il litigio prevale sull’azione, si pone un problema”.

Poi, a proposito delle posizioni diverse di Tria, Salvini spiega: “Se la mia linea è molto diversa da quella di Tria? Evidentemente sì, è impensabile fare una manovra a costo zero se vuoi fare investimenti e taglio delle tasse, chiunque faccia il gioco delle tre carte non fa parte del nostro progetto di Italia“.

A margine Salvini è anche intervenuto sulle polemiche sul decreto sicurezza bis. “Sia i cattolici che gli italiani ragionano con la propria testa. Nella cover del telefonino ho la medaglietta della madonna di Medjugorje. Spero che Avvenire me lo permetta”. Poi ha aggiunto: “Bisogna resistere al fatto che tutti devono rispettare diritto nazionale e internazionale? Italiani, cattolici compresi, ragionano liberamente. Buona fortuna sia a Avvenire che a Civiltà Cattolica”.

Fonte: Ansa, Repubblica